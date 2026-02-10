Kicillof alertó por el cierre de empresas

Tras sellar la unidad con La Cámpora y acordar ser el próximo presidente el PJ bonaerense, Axel Kicillof publicó un mensaje en sus redes sociales, donde repasa el impacto de las políticas que Javier Milei implementa a nivel nacional.

“En la Argentina cerraron 20 mil empresas, se perdieron 270 mil puestos de trabajo y bajó el consumo casi 30 puntos. Nunca antes hubo un deterioro productivo tan grande y a tanta velocidad como el que está generando el modelo económico de Milei”, expresó el gobernador en la publicación.

En paralelo, sostuvo que, ante este escenario, desde el Gobierno provincial continuará “el acompañamiento a cada sector para minimizar el impacto de sus políticas anti industriales”.

El posteo fue acompañado por un video que muestra al mandatario en una reunión con empresarios en Carmen de Patagones, donde señalaron las problemáticas que atraviesan día a día.

El mensaje de Kicillof llega en medio de su consolidación como líder de la oposición. Desde el sello institucional del PJ bonaerense, sus planes, según revelaron fuentes de Casa de Gobierno, es comenzar a recorrer otras provincias, de cara a su proyecto presidencialistas para las elecciones de 2027.