Se aceleró la inflación porteña

En la antesala de la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero por parte del Indec (será este martes), se conoció que la inflación de la Ciudad de Buenos Aires fue de 3,1% en el primer mes del año.

Este número encendió las alarmas, ya que la medición porteña suele ir en sintonía con la nacional. Es que significa la continuación de la tendencia alzista: en diciembre la suba general de precios en la Capital Federal había marcado 2,7%.

Cabe destacar que el IPC de diciembre fue del 2,8% y marcó el séptimo mes consecutivo que este guarismo asciende, desde el 1,5% registrado en mayo.