La causa por corrupción en la Andis cambia de juez

El juez federal Ariel Lijo asumirá el juzgado federal 11 de Comodoro Py, tras resultar sorteado por la Cámara Federal como subrogante. Entre los expedientes que recibirá figura el caso donde se investiga un entramado de presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Allí deberá resolver un planteo de nulidad impulsado por el exdirector del organismo, Diego Spagnuolo, procesado esta semana junto a otros 18 imputados por el juez Sebastián Casanello.

La designación se definió en un sorteo en el que participaron únicamente Lijo y la jueza María Eugenia Capuchetti, luego de que otros magistrados solicitaran ser apartados. Cabe recordar que Lijo había sido propuesto el año pasado por el presidente Javier Milei para integrar la Corte Suprema, aunque su pliego no prosperó en el Senado.

Además del caso Andis, el nuevo juez heredará causas de alto impacto como la investigación sobre seguros que involucra al expresidente Alberto Fernández, el expediente por enriquecimiento ilícito contra Julio De Vido y un tramo del caso Cuadernos vinculado a presunto lavado de dinero.

En la resolución sobre Andis, Casanello advirtió que los hechos investigados podrían alcanzar a funcionarios de mayor jerarquía. La pesquisa seguirá a cargo del fiscal Franco Picardi, ya que el expediente continúa delegado en el Ministerio Público. En ese marco, la defensa de Spagnuolo insiste en que los audios que lo vinculan fueron manipulados y reclama la nulidad total del proceso. La Cámara dispuso que Lijo vuelva a analizar ese planteo, lo que abre una etapa clave en la investigación.