Exigen que el Mercosur analice el acuerdo con EE UU

El acuerdo comercial firmado con Estados Unidos generó tensiones en el Mercosur. El parlamentario del bloque regional, Gabriel Fuks, de Unión por la Patria, presentó un proyecto de recomendación en el Parlasur, por el cual solicita que el Tribunal Permanente de Revisión (TPR) del Mercosur se expida sobre el impacto de este acuerdo en las normas y compromisos comerciales del bloque regional.

La iniciativa de Fuks busca forzar al gobierno argentino a proporcionar transparencia total sobre el contenido del acuerdo firmado el 6 de febrero. También exige un análisis jurídico detallado que establezca si la rúbica es compatible con los principios fundacionales del Mercosur.

En este sentido, los parlamentarios alertan que el acuerdo podría afectar directamente la política comercial común del bloque vinculadas a aranceles, regímenes regulatorios y negociaciones y política establecidas previamente.