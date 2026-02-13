Kicillof apunta a la prevención del delito juvenil

Axel Kicillof expuso en el Congreso de Seguridad que se desarrolla en la escuela de policías Juan Vucetich, donde contrapuso el proyecto del oficialismo nacional de bajar la edad de imputabilidad y defendió la estrategia integral que lleva adelante en la Provincia.

En este sentido, defendió el programa Entramados, que apunta a trabajar con la prevención del delito juvenil. En esta línea, el gobernador aclaró que eso no implica ausencia de castigo cuando se comete un delito, sino contar cuenta con instrumentos que permitan actuar en ese sentido.

“Con Entramados consolidamos una política para prevenir y combatir el delito que involucra a los jóvenes. No se trata de anuncios grandilocuentes, sino de trabajo cotidiano, mucho esfuerzo y articulación con todos los poderes del Estado y los distritos: invertimos para detectar señales de alerta temprana, intervenir y cortar trayectorias delictivas”, afirmó Kicillof.

A su vez, agregó: “Ya son 30 distritos en los que se llevan a cabo acciones apuntando a la revinculación con el sistema educativo, el abordaje de consumos problemáticos y la formación para el trabajo”.