Docentes universitarios denuncian estancamiento salarial y reclaman reapertura de paritarias

Los sindicatos que representan a docentes universitarios alertaron que la mayor parte del personal continúa con sus salarios “congelados” alrededor de 250 mil pesos desde hace al menos un año, en un contexto de inflación elevada y sin apertura formal de negociaciones paritarias, según denuncias gremiales radicadas recientemente en distintos ámbitos del sector educativo. La situación fue expuesta como un síntoma del deterioro del poder adquisitivo de los salarios académicos frente al avance de los precios.

Desde la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) señalaron que los aumentos otorgados en los últimos meses están por debajo de la inflación y no compensan la pérdida de valor real de los ingresos, por lo que insistieron en la urgente convocatoria a paritarias para discutir recomposiciones salariales y condiciones de trabajo. La organización definió que los incrementos recibidos han sido insuficientes para sostener la actividad académica en términos dignos.