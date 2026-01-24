Denuncian que Milei entregó el puerto de Ushuaia a EEUU

Una de las noticias de la semana fue la intervención del puerto de Ushuaia por parte del gobierno de Javier Milei, a través Agencia Nacional de Puertos. Según el argumento oficial, se detectaron desvíos de fondos, fallas operativas y vulnerabilidad en la seguridad. Ya el gobernador Gustavo Melella inició acciones judiciales. Además, funcionarios de su Gabinete denunciaron la entrega del control del puerto a Estados Unidos.

La notificación a las autoridades provinciales sobre la intervención se realizó en la madrugada del 21 de enero, a las 0.03, con la presencia masiva de la Gendarmería en las inmediaciones del Puerto. La administración Milei habilitó a trabajar en el puerto solamente a los obreros enrolados en la Unión de Personal Superior Ferroviario, a cargo de Juan Avellaneda, la misma persona que había formulado una denuncia administrativa contra las autoridades portuarias provinciales. Además, es quien se hará cargo de la gestión del puerto a partir de ahora. Hay sospechas de que el Presidente se montó sobre esa denuncia administrativa para avanzar con la intervención.

“Esto no es contra Tierra del Fuego, es contra Santa Cruz, Chubut o cualquier otra provincia. Es el unilateralismo más acérrimo. Es una decisión alineada como un regalo a Trump en la cumbre de Davos y que responde a la doctrina de la ley del más fuerte en la que Milei le entrega el control del puerto de Ushuaia al Comando Sur”, denunció Andrés Dachary, secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de la provincia de Tierra del Fuego, durante un reportaje para la radio Más Multimedia.

En tanto, el presidente de la Dirección Provincial de Puertos (DPP), Roberto Murcia, había advertido dos semanas atrás sobre esta maniobra de la gestión libertaria: “Quieren intervenir el Puerto de Ushuaia para entregarlo a Estados Unidos. Están avasallando el federalismo de las provincias. Llama la atención que una denuncia realizada por un empleado del puerto y representante sindical que es afín a la Agencia Nacional de Puertos, nos hayan iniciado auditorias técnicas y económicas, cuando son temas específicos de la provincia”.