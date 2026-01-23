Nueva denuncia ambiental contra ABSA

Organizaciones ambientalistas bonaerenses volvieron a denunciar que la empresa Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima (ABSA) continúa volcando efluentes cloacales sin tratamiento adecuado. La advertencia fue elevada nuevamente a Axel Kicillof, y se enmarca en el incremento del 40% en la tarifa del servicio aprobada semanas atrás.

Desde la asociación Nuevo Ambiente indicaron que el problema se arrastra desde hace más de tres años y está vinculado al funcionamiento deficiente de la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales ubicada en 66 y 165, en Berisso, que recibe los efluentes de La Plata, Ensenada y Berisso. De acuerdo a su versión, la planta funciona de manera parcial desde su inauguración y no tiene capacidad suficiente para tratar el volumen de líquidos generado en la región.

Según los estudios citados por los ambientalistas, unos 8.000 m3/h de líquido cloacal crudo estarían siendo volcados sin tratamiento.

A su vez, se detectaron niveles de coliformes fecales ampliamente superiores a los permitidos por la normativa vigente: mientras el límite legal es de 2.000 mnp/100 ml, en la descarga de Berisso se registró un promedio de 7.100.000, un desvío 3.500 veces mayor a lo autorizado.