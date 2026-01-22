Kicillof confirmó el nuevo directorio del Banco Provincia

El Decreto 15/26 publicado en el Boletín Oficial terminó de sellar la conformación del nuevo directorio del Banco Provincia. Axel Kicillof avanzó en un esquema de conducción acordado en las negociaciones legislativas de fines de 2025, cuando se discutió el Presupuesto y el endeudamiento provincial. El resultado fue una mesa ampliada con presencia de distintos espacios políticos, en línea con los compromisos asumidos en aquel debate.

La estructura quedó integrada por nueve directores titulares con mandatos hasta 2027 o 2029. A ellos se suman tres directores asociados, con voz en las reuniones aunque sin voto, en un rol consultivo que busca ampliar la mirada sobre la gestión.

La definición respondió a la necesidad de cubrir vacantes arrastradas desde 2024 y consolidó un reparto político que otorgó seis lugares al oficialismo y cinco a la oposición. La ampliación no estuvo exenta de tensiones en el Senado bonaerense, donde el radicalismo se mostró dividido, aunque finalmente los pliegos fueron aprobados.

La conducción seguirá bajo Juan Cuattromo, figura de confianza de Kicillof en el gabinete económico bonaerense, en un escenario que combina continuidad con nuevas voces en la mesa de dirección.