La industria metalúrgica cayó 7,1% en diciembre

La actividad de la industria metalúrgica en Argentina no encuentra piso: en diciembre volvió a marcar una nueva caída interanual. Esta vez fue del 7,1% en comparación con el mismo mes del año anterior. De esta manera, el 2025 terminó con una merma de 0,9% respecto al 2024, que a su vez ya había registrado un derrumbe de 12,1% en relación a 2023.

Los datos surgen del informe mensual que releva la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra), uno de los entramados industriales más perjudicados por el modelo libertario.

“El cierre de 2025 muestra un retroceso incluso frente a un año ya muy regresivo como fue 2024, lo que pone de manifiesto las dificultades que atraviesa la industria metalúrgica. Este escenario vuelve indispensable la implementación de una política industrial integral”, analizó el titular de la entidad Elio del Re.

En relación directa con esta caída se encuentran las estadísticas del comercio exterior del sector: las importaciones de productos metalúrgicos tuvieron un incremento interanual de 18,9%, mientras que las exportaciones un declive de 10,4%.

“El nivel de importaciones crece a un ritmo superior al 70% interanual y golpea de lleno a la producción nacional. A ello se suma un consumo en marcado retroceso, configurando un panorama preocupante para el sector y para el empleo industrial que genera”, describió Del Re.

En tanto, en el análisis sectorial, el rubro de la fundición exhibió una caída de 19,8%, seguido de maquinaria agrícola (-8,5%), equipo eléctrico (-7,1%), autopartes (-5,8%) y bienes de capital (-5,4%). Carrocerías y remolques fue la única rama con variación positiva en diciembre, al subir 1,5%.

A su vez, las provincias más afectadas fueron Buenos Aires (-9,2%), Córdoba (-8,6%), Santa Fe (-7,3%), Mendoza (-2%) y Entre Ríos (-1,6%).