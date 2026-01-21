Otra automotriz frena su producción

La empresa automotriz General Motors confirmó que mantendrá las suspensiones mensuales de la producción en la planta de General Alvear, provincia de Santa Fe, con salarios al 75%.

De esta manera, la firma, una de las principales del sector, continuará este año con el mismo esquema que mantuvo en el 2025 con paradas periódicas de una semana al mes. Por este motivo los empleados cobrarán menos salario.

Por el momento, no hay señales de que se vuelva a la producción normal. Desde la compañía relativizaron esta medida señalando que no hubo caídas de la producción en el último año y que se mantiene el mismo ritmo que ya se había anunciado para este 2026.

Sin embargo, desde el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata), ofrecieron una versión opuesta a los dichos de General Motors, al asegurar que el freno responde a la “caída estrepitosa” de las ventas.