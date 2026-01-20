Empeoró la salud de Milagro Sala

Tras cumplirse 10 años de la detención de Milagro Sala el pasado viernes, la referente social sufrió una nueva descompensación. De esta manera, por el momento, no hay una fecha definida para su alta.

Cabe destacar que Sala cumple su pena a 15 años en prisión domiciliaria en La Plata, y desde diciembre se encuentra internada en el Hospital San Roque de Gonnet por un grave cuadro de salud mental.

En diálogo con Radio Provincia, su abogada Alejandra Cejas confirmó que Sala atraviesa “una condición compleja de salud”. “Ha tenido momentos dispares, con períodos de mejoría y recaídas”, explicó.