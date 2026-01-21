Renunció el secretario de Transporte Luis Pierrini y asumirá Fernando Herrmann

El secretario de Transporte de la Nación, Luis Pierrini, presentó su renuncia al cargo en las últimas horas y será reemplazado por el arquitecto Fernando Herrmann, según informó el Ministerio de Economía.



De acuerdo al comunicado oficial, el funcionario saliente dimitió por “motivos personales”. El ministro de Economía, Luis Caputo, agradeció “el compromiso y la labor” de Pierrini durante su gestión al frente de la Secretaría.



Pierrini había asumido en mayo de 2025, en reemplazo de Franco Mogetta, y estuvo al frente de un área clave para la coordinación del transporte automotor, ferroviario, aéreo y fluvial del país.



En su lugar asumirá Fernando Herrmann, arquitecto egresado de la Universidad de Belgrano, con orientación en sistemas constructivos especiales. Además, cuenta con un Executive Master en Administración de Empresas (EMBA) del Instituto de Altos Estudios Empresariales (IAE), formación que respalda su perfil técnico y de gestión para conducir la cartera.