Aguiar: “El único camino posible es salir a la calle”

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, se reunió con el titular del gremio de Aceiteros, Daniel Yofra, y ambos coincidieron en que la movilización y el paro son las herramientas más eficaces para enfrentar la reforma laboral.

Aguiar sostuvo que el proyecto fue redactado por estudios jurídicos de grandes patronales y que su articulado implica más explotación y menos derechos. Señaló que la creación de empleo depende de la economía y no de una ley, y advirtió que el único camino posible es salir a la calle para defender las conquistas laborales.