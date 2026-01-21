Milei busca respaldo para su modelo económico en Davos

El presidente Javier Milei expondrá en el Foro Económico Mundial de Davos, uno de los principales ámbitos de encuentro entre líderes políticos, grandes empresarios y referentes del sistema financiero internacional. La presentación marcará un nuevo capítulo de la estrategia exterior del Gobierno, enfocada en mostrar a la Argentina como un destino atractivo para el capital global.

Desde hace más de cinco décadas, el foro reúne a jefes de Estado, funcionarios, ejecutivos de corporaciones multinacionales y representantes de organismos internacionales para debatir los desafíos económicos y geopolíticos.

La intervención del mandatario argentino tendrá una duración estimada de 30 minutos y se espera que profundice los lineamientos ya conocidos de su política exterior: alineamiento con los Estados Unidos, defensa de la apertura comercial sin restricciones y cuestionamientos a la agenda progresista.

La agenda presidencial incluye reuniones con figuras centrales del poder financiero como Jamie Dimon, Larry Fink y David Solomon, además de entrevistas con medios especializados. La visita se produce pocos días después del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, que el Gobierno presenta como un activo para atraer inversiones.

Mientras Milei busca respaldo entre las élites económicas globales y refuerza su perfil ideológico en el exterior, la exposición en Davos vuelve a contrastar con una realidad interna signada por el ajuste, la recesión y el deterioro de los ingresos, variables ausentes en el relato oficial que el Presidente lleva al escenario internacional.