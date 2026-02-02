Peligra el abastecimiento de mate

El presidente de la Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte, Julio Peterson, volvió a denunciar la crítica situación que atraviesa el sector de la yerba mate. Según explicó, la actividad dejó de ser sustentable para los productores: “El costo de producción es de $435 por kilo, mientras que las industrias ofrecen $180 o $200 en el mejor de los casos, con pagos a 180 días”.

Ante esto, anunció el cese total de cosechas “hasta que se resuelva la situación”. “Somos 50.000 familias que no tenemos dinero. Están haciendo un negocio fenomenal a costillas nuestras”, describió Peterson.