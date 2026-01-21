El Gobierno insiste en sostener la reforma laboral sin cambios

El oficialismo insiste en sostener la iniciativa de reforma laboral sin modificaciones, a pesar de las reuniones técnicas realizadas en el Senado y de los reiterados reclamos de la CGT. En el Gobierno aseguran que el rumbo no se alterará y que el texto no será objeto de nuevos retoques.

En los pasillos de la Casa Rosada afirman que el proyecto “seguirá como está” y descartan concesiones adicionales. La propuesta ya fue dictaminada en comisiones y cuenta con el respaldo de varios gobernadores, un apoyo que el Ejecutivo considera clave para avanzar en el trámite parlamentario. En paralelo, persiste la tensión con la central obrera, que cuestiona el contenido de la reforma y advierte sobre una eventual pérdida de derechos laborales.

La decisión de sostener la reforma sin margen para introducir cambios, aumenta la confrontación y evidencia la ausencia de consensos, un déficit que puede debilitar la legitimidad política de una medida con impacto directo en millones de trabajadores y que podría derivar en un escenario de conflictividad creciente en las calles y en el Congreso.