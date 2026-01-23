Kicillof apuntó contra Nación por el bajo turismo

En sus redes sociales, Axel Kicillof difundió un video que comparte la palabra de empresarios bonaerenses del rubro turístico, que describen el crudo panorama de la temporada: notoria caída del consumo y de la estadía.

“Los números de la temporada en la Costa Atlántica muestran el impacto de la política económica nacional: cae el consumo, caen las ventas y cada vez son menos los argentinos que pueden viajar en sus vacaciones. Una realidad que golpea al turismo y al trabajo de miles de familias”, expresó al respecto.

En tanto, cerró: “En la Provincia no miramos para otro lado y elegimos seguir acompañando al sector turístico”.