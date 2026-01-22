Escala la contracción de la economía argentina

Como reflejo de la caída sostenida de la industria, la construcción, el consumo y la inversión, la economía se contrajo en noviembre. Así lo relevó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) al publicar el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) del undécimo mes del 2025.

Según el organismo estadístico, el EMAE registró una merma de 0,3% tanto en comparación con octubre como con el mismo mes del año anterior.

Con relación a noviembre de 2024, diez de los sectores de actividad que conforman el EMAE marcaron subas, entre los que se destacan “Intermediación financiera” (13,9%), impulsado principalmente por la mayor actividad de los agentes y sociedades de bolsa, y “Agricultura, ganadería, caza y silvicultura” (10,5%).

Por su parte, cinco rubros registraron caídas en la comparación interanual, entre los que se destacan pesca (-25,0%), industria manufacturera (-8,2%), y comercio (-6,4%).

Generación de ingreso

Otro informe que publicó el Indec es la cuenta de generación del ingreso del tercer trimestre del 2025. El estudio arrojó que la remuneración al trabajo asalariado (RTA), es decir, el porcentaje de lo que reciben los trabajadores, se ubicó en 43,4% del total del valor agregado bruto (VAB). Se trata de una caída respecto al trimestre anterior (45,4%), pero una suba frente al mismo periodo del año anterior (42,8%).

En paralelo, el excedente de explotación bruto (EEB), es decir, la participación empresaria en el total del reparto económico del Producto Bruto Interno (PIB) con los trabajadores, aumentó al 44,2%. Frente a la tercera medición del 2024, disminuyó 1,5%, y respecto al segundo trimestre del 2025 creció 2,6%.

El descenso interanual se debe a la baja en los sectores “Comercio mayorista, minorista y reparaciones” (-2,46%), “Industria manufacturera” (-2,24%) y “Transporte, almacenamiento y comunicaciones” (-0,43%), entre otros.

Asimismo, el ingreso mixto bruto (IMB) de cuentapropistas y autónomos representó el 13,6% del VAB, lo que mostró un incremento en su participación de 0,56% respecto del tercer trimestre de 2024.

Crece la informalidad

Por otra parte, se contabilizaron 22,668 millones de puestos de trabajo, lo que representó un aumento de 2% respecto a igual trimestre del 2024.

Sin embargo, este incremento estuvo impulsado por los puestos de trabajo no asalariados, que ascendieron e 5,2% (5,93 millones). También tuvo una importante alza los asalariados no registrados, de 2,8% (5,66 millones). El trabajo formal registrado, en tanto, no tuvo prácticamente variación en la comparación interanual (11,06 millones).

Por último, las horas trabajadas totales tuvieron una suba de 0,7% en el tercer trimestre del 2025 en relación al mismo periodo del año anterior, con un incremento en las horas trabajadas por asalariados no registrados de 3,6%.