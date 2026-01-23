Excombatientes denunciaron a Milei por sus dichos sobre Malvinas

El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (Cecim) La Plata presentó una denuncia penal contra Javier Milei y lo acusó de violar los deberes de funcionario público. La acción sostiene que sus declaraciones sobre las islas Malvinas constituyen actos de gobierno con impacto jurídico y político para Argentina.

La presentación judicial afirma que el mandatario ejecuta un “plan sistemático de entrega de nuestras Malvinas, Islas del Atlántico Sur y espacios marítimos circundantes”.

La acusación se apoya en una entrevista concedida el 29 de diciembre de 2025 al medio británico The Telegraph. Allí, Milei volvió a supeditar la recuperación del archipiélago a la voluntad de sus habitantes. En ese marco, sostuvo que “el territorio solo debería regresar a Argentina mediante negociación y cuando los isleños así lo deseen”.

No es la primera vez que el mandatario libertario expresa su idea de autodeterminación de los kelpers, lo que contradice la posición histórica argentina y la Constitución Nacional. En su discurso durante el 2 de abril pasado también había soslayado este posicionamiento.

Para los excombatientes, los dichos presidenciales no pueden ser interpretados como opiniones personales. Según la denuncia, se trata de actos de gobierno con consecuencias jurídicas internacionales que debilitan la posición argentina en el reclamo de soberanía frente al Reino Unido.

La presentación advirtió sobre la posible aplicación de la doctrina de los actos propios en el derecho internacional. En ese sentido, afirmó que "cuando el Poder Ejecutivo emite declaraciones públicas (…) sin reafirmar el reclamo de soberanía, está sentando precedente" utilizable por la contraparte.

Cabe destacar que anteriormente el CECIM había denunciado al Presidente y a su excanciller Diana Mondino por presunto abuso de autoridad y violación de deberes. El planteo se vinculó a decisiones conjuntas con Inglaterra sobre vuelos a las islas. Esa causa quedó a cargo de la jueza federal María Servini.