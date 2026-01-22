Se acelera el rechazo al DNU de Inteligencia

Pese a no estar en el temario de la convocatoria que hizo el Ejecutivo nacional a sesiones extraordinarias en el Congreso, el bloque de diputados de Unión por la Patria acelera la estrategia para rechazar el DNU 941/2025, que reforma la Ley de Inteligencia y empodera a la SIDE. En ese marco, los legisladores recibieron a representantes del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), Aministía Internacional, Fundación Vía Libre, Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (Ilsed) y la Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (Iccsi).

Se trata de organizaciones civiles que ya llevaron el reclamo a la Justicia y ante organismos internacionales. La intención del bloque es que el rechazo al decreto sea tratado en Diputados el mismo miércoles 11 que el oficialismo busca debatir la reforma laboral en el Senado.

“Tuvimos sesiones extraordinarias hasta el 30 de diciembre y el 2 de enero publican el famoso DNU de la SIDE invocando una situación de necesidad y urgencia cuando habíamos estado 20 días sesionando. Y la Justicia, sobre algo que hay necesidad y urgencia, dice 'no, yo no lo voy a tratar porque estoy en feria'”, describió Germán Martínez, jefe del bloque, tras el encuentro.

En Unión por la Patria calculan contar con 122 votos para rechazar el DNU. Faltarían siete para alcanzar el quórum y lograr aprobar el rechazo en la Cámara Baja.