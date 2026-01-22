Nación desreguló el régimen de Tierra del Fuego

En paralelo a la polémica por el Puerto de Ushuaia (ver página 2), el Gobierno nacional redujo a cero los aportes mensuales que las industrias radicadas en Tierra del Fuego debían realizar al Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP).

Según argumentó el Ejecutivo, la medida busca compensar la pérdida de competitividad generada por cambios en el escenario tributario y arancelario nacional que afectaban la ecuación económica de las compañías.

Esta acción había sido solicitada por la Unión Industrial Fueguina (UIF) y la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte). La razón era el nuevo contexto de desregulación económica que ponía en riesgo la producción y el empleo. Esto es porque las empresas adheridas al régimen de promoción industrial debían realizar un aporte obligatorio equivalente al 15 % del beneficio obtenido por el IVA en las ventas.