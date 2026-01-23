Retoman viviendas paralizadas por Nación

El Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano de la provincia de Buenos Aires anunció que retomará las obras de viviendas para familias que fueron paralizadas por el Gobierno nacional. Las tareas se enmarcan en el Programa Completar.

“Pese al contexto económico adverso, el gobernador Axel Kicillof nos pide que avancemos con la obra pública para darle respuestas a las y los bonaerenses”, afirmó la ministra Silvina Batakis, y agregó que “estas viviendas fueron abandonadas con un grado de avance importante, por eso vamos a terminarlas y darles el sentido que tienen que tener”.

En esa línea, gracias a la firma de un convenio entre la Provincia y el municipio de General Alvarado, a cargo de Sebastián Ianantuony, 12 familias podrán acceder a las viviendas que esperaban y que se paralizaron por la interrupción de financiamiento por parte del Gobierno nacional en Miramar. La obra forma parte de un total de 31 casas y tienen un avance del 64%.

Con el Programa Completar, la Provincia busca finalizar, con fondos propios, las 16.000 viviendas que la Nación dejó paralizadas y que se encuentran en riesgo de toma y vandalización. Estas se suman a las 8.000 casas que el Ministerio lleva adelante.