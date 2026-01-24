El Banco Central sigue con la compra de dólares

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) continúa en la compra de reservas. Sumó otros 80 millones de dólares y llevó las reservas a los 45.399 millones. De esta manera, el gobierno de Milei comienza a dar señales que pretende cumplir con la meta de acumulación de reservas acordada con el FMI.

En este camino, la entidad financiera sigue en la línea efectuada comenzado el año, cuando presentó la “fase 4” del programa monetario actual. Entre otros puntos, establece un límite diario para que el BCRA adquiera dólares: solo puede comprar hasta el 5% del volumen operado.

“El monto de ejecución diaria del programa de acumulación de reservas estará alineado con una participación del 5% del volumen diario del mercado de cambios. El BCRA podrá concretar compras en bloque que de otra manera podrían afectar el buen funcionamiento y la estabilidad del mercado”, fue lo que detalló Santiago Bausili, presidente del Banco.

En este contexto, lleva 14 ruedas consecutivas con compra de reservas, por lo que ya superó los 900 millones de dólares comprados en enero.

Para el 2026 se prevé que el BCRA adquiera hasta 10.000 millones de dólares, con un posible aumento de la base monetaria al 4,8% del PBI (actualmente en 4,2%). En las mejores condiciones, ese número escalaría hasta los 17.000 millones de dólares si la demanda de dinero supera el 1% del PBI.