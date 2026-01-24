Renunció el interventor de Enargas y crece la crisis en el Gabinete

La seguidilla de renuncias en el Gobierno sumó un nuevo capítulo con la dimisión de Carlos Casares como interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas). Su salida, oficializada mediante una carta pública, se convirtió en la quinta registrada en apenas 24 horas.

Casares expresó su malestar por no haber sido convocado al futuro Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, que unificará al Enargas y al ENRE. En su escrito, dejó entrever que su gestión ya no contaba con respaldo político.

Aunque había manifestado su voluntad de participar en la transición hacia un organismo con estándares internacionales, el exinterventor fue desplazado por perfiles técnicos alineados con el esquema de desregulación que impulsa el Ejecutivo. La renuncia se produce en un momento sensible, con definiciones pendientes sobre los cuadros tarifarios de invierno y un plan oficial que prevé profundizar el recorte de subsidios durante 2026.