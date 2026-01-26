El 15% de las empresas prevé reducir personal en 2026

Según la Encuesta de Tendencia de Negocios del Indec, elaborada en diciembre de 2025, el 15,1% de las empresas industriales prevé reducir su dotación de personal durante el primer trimestre de 2026. El dato refleja un escenario marcado por la caída del consumo y por las escasas perspectivas de recuperación.

El 52,3% de las firmas consultadas, señaló la insuficiencia de la demanda local como el principal obstáculo para sostener la actividad. También aparecen otros factores pero con menor incidencia, como la demanda externa insuficiente y la incertidumbre económica.

La debilidad del consumo también se refleja en los pedidos. En diciembre, el 54,1% de las compañías consideró que su cartera estaba por debajo de lo normal. Las expectativas para enero-marzo no muestran cambios de tendencia y casi tres de cada diez anticipan nuevas caídas. En esa línea, una de cada cinco empresas proyecta reducir horas trabajadas, reforzando un escenario de incertidumbre laboral y contención de costos.

En conjunto, los datos del Indec exhiben una industria que opera con márgenes ajustados, sin impulso de la demanda y con decisiones defensivas en producción y empleo. El panorama anticipa un inicio de año complejo para el sector fabril, con tensiones crecientes entre la necesidad de sostener la actividad y la falta de políticas que reactiven el consumo interno, lo que profundiza la incertidumbre empresarial y condiciona las expectativas laborales. En este contexto, los analistas advierten que la recuperación dependerá de medidas concretas que devuelvan dinamismo al mercado interno.