Milei habilita militares activos en cargos políticos

El gobierno de Javier Milei decretó cambios en la Ley de Personal Militar que permiten a miembros de las Fuerzas Armadas en actividad ocupar cargos políticos dentro del Ministerio de Defensa.

La medida, publicada en el Boletín Oficial mediante el DNU 34/2026, busca que el tiempo de servicio en la cartera compute como efectivo y no afecte la carrera profesional. El ministro Carlos Alberto Presti defendió la decisión como necesaria para cubrir puestos estratégicos con personal idóneo. Desde la oposición, el diputado Agustín Rossi denunció que la norma profundiza la politización de las Fuerzas Armadas.