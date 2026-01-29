Milei vs Rocca llegó al Financial Times

The Financial Times se hizo eco de la tensión entre Javier Milei y Paolo Rocca, CEO del Grupo Techint, por una importante licitación que ganó una empresa india.

El artículo del medio británico destacó la agresividad de la respuesta presidencial en redes sociales, qe apodó a Rocca como “Don Chatarrín de los tubos caros”.

En tanto, desde Techint desmintieron al Gobierno por el dato que su oferta fue 40% más cara que la firma india.