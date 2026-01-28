Milei en guerra contra Paolo Rocca y Techint

Luego que una de las principales empresas de Argentina, Techint, perdiera una licitación clave con una firma india, Javier Milei se burló de su CEO, Paolo Rocco. En un mensaje en su cuenta de X, el Presidente lo apodó “Don Chatarrín de los Tubitos CAROS”.

En su mensaje, Milei compartió una imagen de un artículo de La Nación escrito por la periodista Sofía Diamante, en el que se daba informaba que Techint evalúa presentar una denuncia por dumping ante el Gobierno por la llegada de estos materiales de la empresa india. “DE­SENMASCARANDO OPERADORES. Aquí tenemos a carboncito que sale en defensa de Don Chatarrín de los Tubitos CAROS... VLLC!”, publicó el mandatario.

La polémica detrás de los caños

Todo comenzó con la licitación de los caños para uno de los gasoductos centrales (de más de 500 kilómetros) del esquema exportador de Vaca Muerta. Allí, Techint perdió la compulsa contra una empresa india Welspun.

Quien salió por parte del Gobierno nacional a dar la versión oficial de los hechos fue el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien apuntó a las condiciones de la oferta del grupo que lidera Rocca: “Grupo Techint habría ofrecido los caños 40% más caros. Aunque alguien quizás pensara que aun así debería habérseles adjudicado, creo que eso es indefendible”.

Según el argumento de Sturzenegger, convalidar ese diferencial de precios habría tenido efectos directos sobre el proyecto y sobre la economía en general. “Caños más caros implican menor rentabilidad del proyecto, menores inversiones, menos empleo, menos exportaciones”, enumeró y agregó que, dado que “el precio del gas está fijo”, el sobrecosto se habría trasladado “con un precio mayor de la energía para miles de empresas (incluyendo pymes) y consumidores”.

Desde el entorno de Rocca dejaron trascender la posibilidad de cerrar la planta de Tenaris en Valentín Alsina si Techint no resultaba adjudicataria. Esto dejó las posturas claras dentro de la controversia: abrir la economía y dejar que entren insumos más baratos, versus otorgar trabajo a empresas argentinas.

La polémica se profundizó cuando trascendió que Techint, luego de conocidas las ofertas, habría manifestado que estaba en condiciones de igualar o incluso reducir en un 40% su precio inicial. Sturzenegger reconoció ese movimiento y lo describió así: “Aparentemente Grupo Techint, luego de haber visto las ofertas, habría dicho que sí podía ofrecer los caños a un 40% menos”. Además, la empresa reclamó la posibilidad de ejercer un derecho de first refusal, es decir, la chance de mejorar cualquier oferta presentada por un competidor.

“¿Ahora cómo defendemos no darle el contrato a Grupo Techint?”, chicaneó el ministro. Según Sturzenegger, aceptar ese esquema implicaría alterar el funcionamiento mismo de las licitaciones. “Si las licitaciones se hacen otorgándole un first refusal a una empresa, es probable que no se presenten muchos oferentes”, explicó.