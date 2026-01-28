Alerta por la falta de agua en La Plata

En la Legislatura bonaerense presentaron un pedido de informes al gobierno de Axel Kicillof ante la tradicional falta de agua en distintos puntos de la zona Norte de la ciudad de La Plata.

El proyecto fue elevado el diputado provincial de La Libertad Avanza (LLA), Juan Osaba. El objetivo es conocer el estado de ejecución del Acueducto Norte, una obra anunciada por el Ministerio de Infraestructura bonaerense que es clave para resolver la falta de agua en la zona.

La presentación se conoce luego que varios vecinos de Villa Castells y Gonnet reportaron problemas en la provisión del suministro en medio de jornadas de extremo calor. Esto motorizó volver a poner en agenda un problema histórico que afecta a las localidades al norte del partido.

“Pese a la inversión anunciada y a los reiterados compromisos oficiales, los problemas persisten y los vecinos continúan dependiendo de soluciones precarias como bidones o camiones cisterna”, describió Osaba.