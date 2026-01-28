Advierten por el fin de la bondiola argentina

JLU, una consultora estrechamente vinculada a los productores porcinos nacionales, identificó la entrada al país de bondiola importada que es vendida como producto fresco. Esto encendió las alarmas en el sector por tratarse de un producto cuyo consumo en las últimas dos décadas creció exponencialmente en el país, pero ahora su producción se ve amenazada.

En concreto, según el relevamiento, la bondiola representa cerca del 50% del total de las importaciones de carne de cerdo. Este proceso resultó altamente rentable para los importadores, con márgenes brutos elevados por contenedor, pero generó consecuencias profundas en el mercado interno. La mayor oferta presionó los precios a la baja y rompió la relación histórica entre la bondiola y otros cortes como el pechito, deteriorando la rentabilidad de los productores locales.

De acuerdo con el informe de JLU, la caída del precio relativo de la bondiola refleja cómo se “bastardeó” un negocio que había logrado una integración más eficiente del cerdo. Es que grandes supermercados ya ofrecen bondiola congelada importada, principalmente de Brasil, con largos plazos de vencimiento, en un contexto de ventas débiles y sobrestock.

Este escenario se da en paralelo a un modelo económico que incentivó las importaciones y enfrió el consumo, lo que afecta a productos que dependen del mercado interno. La bondiola, símbolo del crecimiento del cerdo, quedó atrapada entre la pérdida de poder de compra y la competencia externa.

A su vez, se volvió más caro la producción de la bondiola: mientras el valor del animal aumentó 17,8% en el año, los costos se incrementaron 51,9%.

Como consecuencia de este proceso, el precio del cerdo argentino perdió competitividad y dejó de ubicarse en el nivel más bajo, posición que actualmente ocupan Estados Unidos, Canadá y España.