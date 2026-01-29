Nación aprobó aumentos en los peajes del Acceso Norte y Oeste

El Gobierno oficializó este jueves un nuevo incremento en los peajes del Acceso Norte y del Acceso Oeste, dos de los corredores más transitados del Área Metropolitana de Buenos Aires. La resolución de Vialidad Nacional establece los cuadros tarifarios definitivos que deberán abonar los usuarios en todas las estaciones, incluidas Debenedetti, Márquez, Tigre, Pilar y Campana.

Para autos particulares, el valor con TelePASE es de $497 en horario no pico y $596 en pico. Con pago manual electrónico, la tarifa asciende a $994 y $1.192, mientras que en efectivo trepa a $1.000 y $1.200. El esquema busca desalentar el uso de efectivo y acelerar la transición hacia el sistema “free flow”.

Los horarios pico se aplican de lunes a viernes y en franjas específicas de fines de semana. El aumento suma presión al costo de movilidad diaria en el AMBA.