Advierten por la crisis habitacional en el país

La Universidad Católica La Plata (Ucalp) publicó un análisis por el cual puso el énfasis en la crisis habitacional que atraviesa el país. En particular, el documento expuso cómo la actual situación impacta con mayor fuerza en los jóvenes y en los adultos mayores. También señaló que la precariedad laboral, la exclusión del crédito y las jubilaciones de subsistencia profundizan esta problemática.

El trabajo, titulado “La vivienda en la Argentina: relaciones intergeneracionales”, advirtió que el problema del acceso y la permanencia en la vivienda dejó de ser solo económico para convertirse en una crisis biosocial.

Para la población joven, el sueño de la vivienda propia aparece como una meta cada vez más lejana. El estudio señaló que los programas vigentes para acceder a la “Casa Propia” resultan insuficientes y presentan requisitos que funcionan como un filtro excluyente.

“Muchos jóvenes no pueden cumplir con la antigüedad laboral mínima de 12 meses o los niveles de ingresos netos exigidos (entre uno y ocho salarios mínimos)”, destacó el trabajo. En esa línea, también remarcó que la informalidad laboral y la condición de estudiantes regulares los deja fuera del sistema crediticio, lo que genera incertidumbre y posterga proyectos de vida a largo plazo.

Por otra parte, la investigación pone el foco en la situación de los adultos mayores. Con jubilaciones que rondan los 200 dólares, según el registro del estudio, este sector enfrenta condiciones de mera subsistencia y muchos propietarios no cuentan con recursos para mantener la infraestructura de sus viviendas, lo que deriva en un deterioro progresivo de su calidad de vida. En los casos más críticos, quienes no poseen vivienda propia ni redes familiares de contención terminan en situaciones de extrema precariedad o directamente en la calle.

Como posible respuesta, el informe de la Ucalp propone avanzar en Programas Intergeneracionales, una experiencia aplicada en otros países que promueve el intercambio solidario entre jóvenes y adultos mayores. La investigación concluye que, sin políticas públicas y modelos habitacionales que integren lo social, lo psicológico y lo humano, la crisis de la vivienda seguirá profundizando la fragmentación social en Argentina.