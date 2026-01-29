La importación crece en la industria automotriz

Según la Asociación de Concesionarios argentinos (A), los vehículos importados concentran el 60% de las ventas, mientras que los nacionales explican el 40% restante.

Si bien Brasil continúa siendo el principal origen de las unidades importadas, se destaca el avance de los vehículos chinos, que superan las 25.000 unidades patentadas en 2025.

La presencia china ya no se limita a segmentos marginales ni a nichos de bajo volumen, sino que empieza a consolidarse como una porción estable del mercado, gracias a precios competitivos, mayor oferta de SUV y la apertura importadora.