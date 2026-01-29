Sigue en caída el consumo de leche

Según el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA), las ventas de productos lácteos en diciembre cayeron 0,4% mensual en volumen. En la comparación contra diciembre de 2024, las ventas de lácteos registraron un descenso del 1,1% en volumen de productos.

Asimismo, en el acumulado de enero a diciembre de 2025, las ventas de lácteos exhibieron un aumento del 5,2% en volumen. Sin embargo, durante todo 2024 el consumo había caído cerca de 9%, por lo que aún restan alrededor de 2,6 puntos porcentuales para recuperar el nivel de 2023, que, a su vez, había sido el más bajo desde, al menos, 2015.