Se oficializó el nuevo cuadro tarifario de Edenor y Edesur

El Gobierno nacional oficializó este jueves en el Boletín Oficial los nuevos cuadros tarifarios de Edenor y Edesur, vigentes desde el 16 de enero con el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). La medida quedó plasmada en las resoluciones 21/2026 y 22/2026 del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), otorgando respaldo normativo a un esquema que impacta en hogares, clubes de barrio y entidades sin fines de lucro.

El nuevo sistema confirma que los valores deben aplicarse a todos los usuarios, tengan o no asistencia estatal. El consumo subsidiado deja de ser uniforme y se ajusta según la estacionalidad. En los meses de mayor demanda —enero, febrero, mayo, junio, julio, agosto y diciembre— el límite será de 300 kilovatios hora mensuales. En los meses de menor consumo —marzo, abril, septiembre, octubre y noviembre— el umbral baja a 150 kWh.

Para amortiguar el impacto, el Gobierno dispuso una bonificación transitoria de hasta el 25% sobre ese consumo base durante 2026 para los beneficiarios del SEF. Según la Secretaría de Energía, la medida busca dar previsibilidad a las facturas.

En Edesur, los hogares de altos ingresos afrontarán un cargo fijo de $1.393,73 y un variable de $115,29 para consumos de hasta 150 kWh. Con 400 kWh, el fijo asciende a $2.925,47 y el variable a $115,74. Para los usuarios subsidiados, el cargo variable se reduce a $44,46 mientras no se supere el consumo base. Los clubes de barrio y organizaciones sin fines de lucro abonarán bajo las mismas condiciones que los hogares subsidiados.

En Edenor, los usuarios de altos ingresos deberán pagar un cargo fijo de $1.414,93 y un variable de $115,28 para consumos de hasta 150 kWh. Con 400 kWh, el fijo asciende a $3.017,82 y el variable a $115,79. Los hogares subsidiados mantienen el cargo fijo y acceden a un variable reducido de $44,29 hasta los 300 kWh.

El ENRE también precisó los valores para usuarios con medidores autoadministrados. Sin subsidio, deberán pagar $124,715 para consumos de hasta 150 kWh y $122,519 hasta los 400 kWh. Con subsidio, los montos se reducen a $53,725 y $79,924.

La oficialización en el Boletín Oficial le otorga carácter definitivo a un esquema ya operativo, pero también consolida un modelo de ajuste que traslada el costo de la energía a los usuarios. El Gobierno presenta la medida como un gesto de previsibilidad, aunque en la práctica profundiza la presión sobre hogares, clubes y organizaciones comunitarias, mientras posterga un debate de fondo sobre la política energética y el alcance real de los subsidios.