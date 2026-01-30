La reforma laboral le recorta $400 mil millones a la Provincia

Como ya lo denunciaron varios legisladores opositores, el proyecto de Ley de Modernización Laboral que el gobierno de Javier Milei busca aprobar en el Congreso tiene incluida una reforma fiscal en sí misma. Tal es así, que por estas horas uno de los frentes de negociaciones abiertos es con los gobernadores, que exigen derogar algunos artículos al respecto.

En este marco, la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (Aefip) publicó un informe por el cual analizó la parte fiscal de la reforma laboral y calculó cuál es lo perderían en conjunto las provincias. El resultado fue una suma gastronómica: $3,187 billones.

El trabajo detalló que el impacto fiscal surge de modificaciones en impuestos nacionales que luego se distribuyen a las jurisdicciones. Esto hace que el recorte no se limite al Estado nacional, sino que golpea de lleno en los presupuestos provinciales, en un contexto de fuerte ajuste del gasto público.

De acuerdo con las estimaciones, Buenos Aires sería la más perjudicada por el nuevo esquema: el estudio estimó que la caída de la coparticipación para el distrito alcanzaría los $397.257.914.360.

Esta cifra ya se suma al reclamo que el gobierno de Axel Kicillof mantiene contra la Nación por fondos que considera adeudados y que se encuentran judicializados ante la Corte Suprema. En ese marco, en la Provincia advierten que el recorte se agregaría a una pérdida acumulada de recursos automáticos que, según cálculos bonaerenses, ronda los $14,7 billones, aunque esa cifra no es reconocida por el Ejecutivo nacional.

Detrás de Buenos Aires, las provincias que mayores pérdidas sufrirían serían Santa Fe, con una merma estimada en $161.673.323.512; y Córdoba, con $160.628.021.852 menos; de acuerdo a los coeficientes de distribución vigentes del régimen de coparticipación.

Cabe destacar que el capítulo fiscal de la reforma laboral incluye una rebaja de tres puntos en el Impuesto a las Ganancias que pagan las sociedades, la eliminación del impuesto cedular y una derogación parcial de Impuestos Internos sobre rubros específicos, entre otras medidas. Ese conjunto de cambios explica la caída de recursos que alerta el informe técnico.