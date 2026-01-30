El MDF marcha para pedir la emergencia ígnea

El Movimiento Derecho al Futuro (MDF), espacio que lidera Axel Kicillof, marchará este viernes junto a organizaciones ambientalistas y otros sectores en reclamo al Gobierno nacional para que declare la emergencia ígnea. La manifestación se realizará en medio de los incendios forestales que azotan la Patagonia y los cuestionamientos a la gestión de Javier Milei por el ajuste a las partidas destinadas a prevenir y controlar esta problemática, además de la falta de interés por el tema.

Entre los convocantes hay organizaciones ambientales y espacios políticos. Según anunció el MDF, la movilización partirá a las 18:30 desde la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), ubicada en el barrio porteño de Palermo. La marcha llegará hasta el Ministerio de Seguridad, organismo del que depende el Servicio Nacional del Manejo del Fuego.

“Patagonia en llamas. Marchamos para exigir la emergencia ígnea”, se lee en el flyer que el MDF hizo circular en las redes sociales.

El espacio de Kicillof se sumó a esta iniciativa luego de una reunión que se llevó a cabo en la Casa de Gobierno de La Plata, en medio de la interna peronista en la que ese sector pugna con el kirchnerismo de cara a las elecciones de autoridades del PJ bonaerense.

Cuando restan días para la fecha tope de presentación de las listas de cara a la renovación de autoridades para las elecciones internas del 15 de marzo, el MDF afila la estrategia para pelear por la conducción de la estructura partidaria contra La Cámpora.