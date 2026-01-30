Las expensas suben más de lo esperado

Las expensas en La Plata aumentarán en febrero mayor a lo previsto, según informó Ariel Coppari, integrante de la Cámara de Administradores de Consorcios de La Plata. La razón es el bono remunerativo de $120.000 acordado para los encargados de edificios.

La medida, pactada en paritarias, se suma a un incremento salarial del 2% y afectará directamente el costo mensual de los consorcios. El bono es remunerativo, por lo que eleva las cargas sociales. Esto amplifica su efecto sobre el gasto común.

De acuerdo a Coppari, el impacto será más evidente en edificios con menos unidades, mientras que los más grandes sentirán el ajuste de manera menos significativa. El costo laboral representa aproximadamente el 60% del total de las expensas. Por eso, cualquier ajuste en los salarios de los encargados genera un efecto inmediato en los valores que deben afrontar los vecinos, especialmente en edificios pequeños o medianos.

Además del bono, otros factores influyen en la suba de expensas. Coppari advirtió que los próximos aumentos en tarifas de agua y luz también empujarán los costos hacia arriba, incrementando aún más el impacto en los consorcios platenses.