Discapacidad: Nación apunta contra las pensiones

En medio de la polémica por la posible derogación de la ley de emergencia en discapacidad, desde el Gobierno nacional afirmaron haber detectado que 178 mil usuarios con Certificado Único de Discapacidad (CUD) están fallecidos, pero figuran activos en la percepción de la pensión.

Según el Poder Ejecutivo, el hallazgo fue validado con las bases de datos del Registro Nacional de las Personas (Renaper), que depende del Ministerio del Interior, y surgió del proceso de revisión al que fue sometida la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), tras el escándalo de las coimas.