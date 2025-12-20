El PJ bonaerense fijó fecha para las elecciones de autoridades

El Consejo Provincial del PJ bonaerense definió este viernes convocar a elecciones de renovación de autoridades para el 15 de marzo de 2026. La reunión se realizó en Malvinas Argentinas bajo la conducción de Máximo Kirchner y contó con la presencia de la vicegobernadora Verónica Magario, intendentes y referentes sindicales como el cosecretario general de la CGT, Cristian Jerónimo.

Jerónimo expuso sobre la situación de los trabajadores, en el marco del intento de reforma laboral de Javier Milei. El dirigente recordó que, tras la masiva movilización del jueves, el oficialismo resolvió postergar el debate en el Senado hasta el 10 de febrero. “Las movilizaciones pusieron de manifiesto el rechazo contundente hacia esa iniciativa”, afirmó Jerónimo.

En lo partidario, el PJ resolvió que, en caso de acordar una lista de unidad, la fecha del 15 de marzo será solo un trámite formal. El sector del gobernador Axel Kicillof, enrolado en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), también se mostró dispuesto a evitar la división. Sin embargo, la resistencia a Máximo Kirchner se mantiene latente.

Unidad en disputa

La Cámpora presentó una estrategia de unidad al Gobernador. El intendente Federico Otermín transmitió la propuesta a Julio Alak y Gabriel Katopodis. Desde el kirchnerismo admiten que el peso político de Kicillof creció y que es visto como un nombre con proyección presidencial hacia 2027. Con Una lista de unidad permitiría al Gobernador transitar el 2026 sin sobresaltos internos.

Sin embargo, el armado actual del PJ bonaerense sigue siendo favorable al camporismo, lo que mantiene abierta la disputa. Mientras La Cámpora insiste en sostener a Kirchner, el MDF busca ampliar su representación y ganar protagonismo.

El tablero de sucesores

El debate abrió el juego para posibles sucesores de Kirchner. Magario aparece como opción firme desde el kicillofismo, mientras que intendentes como Otermín, Mariel Fernández y Federico Achával también figuran entre los nombres en danza. El kirchnerismo, por su parte, insiste en que el actual titular compita por un nuevo mandato.

La definición del 15 de marzo marcará el inicio de una pulseada que pondrá en juego quién conducirá al peronismo bonaerense. La unidad aparece como horizonte declarado, aunque la disputa por la conducción sigue abierta.