La Justicia congeló todos los bienes de Espert

El juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, ordenó el congelamiento de los bienes y activos financieros del exdiputado libertario José Luis Espert. La decisión fue en el marco de la causa donde se lo investiga por el presunto lavado de activos tras confirmarse su vínculo con el empresario procesado por narcotráfico, Federico Machado.

La medida del magistrado, dispuesta por 90 días, alcanza a la esposa de Espert, María Mercedes González, y al hijo de ella, Manuel Iglesias, de quien se sospecha que pudo actuar como testaferro. También el congelamiento abarca a las entidades jurídicas vinculadas con el exdiputado como Varianza, El Encuentro de Castello y un condominio familiar.

“Se han recabado indicios que permiten sostener que el nombrado Espert y las demás personas mencionadas evidencian una serie de exteriorizaciones patrimoniales que no hallarían suficiente justificación en sus ingresos declarados, contarían con un esquema patrimonial que resultaría, cuanto menos, difuso, contemplándose numerosas tenencias no declaradas, declaradas tardíamente y/o subvaluadas, situación que resultaría propicia a los fines de la inyección de dinero de origen ilícito, posiblemente relacionada con los hechos bajo análisis”, señaló Mirabelli.

“Desde esa perspectiva, las medidas cautelares de índole patrimonial requeridas por el órgano acusador se presentan admisibles”, consideró el magistrado, en base a un pedido del fiscal federal Fernando Domínguez.