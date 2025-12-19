Avanza la ley para regular el uso de celulares en escuelas

El proyecto de ley regular el uso de los celulares en las escuelas secundarias de la provincia de Buenos Aires avanza en la Legislatura bonaerense. Luego de la media sanción en la Cámara de Diputados, ya fue girado al Senado para su aprobación definitiva.

La iniciativa, propuesta por el diputado libertario dialoguista, Martín Rozas, establece que los estudiantes secundarios solo podrán usar las pantallas cuando sean parte de un proyecto pedagógico que fundamente su uso y que esté autorizado por las autoridades escolares.

“Hoy todos los alumnos están en el patio sumergidos dentro de una pantalla, es muy importante que eso se trate para impulsar la resocialización. Esto ayuda a que los alumnos puedan fortalecer el proceso de enseñanza dentro del aula, porque ayuda a que no tengan un elemento distractor, sino que sólo pueda ser usado para fines pedagógicos”, justificó Rozas durante su intervención en la sesión de la Cámara Baja.

Asimismo, el proyecto del titular del bloque Unión y Libertad contempla que el Gobierno bonaerense debe elaborar instrucciones, protocolos y recomendaciones a la comunidad educativa para que se implemente la regulación de celulares en las aulas. Además, propone un seguimiento y un análisis pormenorizado de las medidas con el objetivo de relevar mejoras y/o ajustes, en el caso que deban hacerse.