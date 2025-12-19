Kicillof presentó junto a pymes una alternativa a la reforma laboral

En medio del debate legislativo en el Senado de la Nación por la “Ley de Modernización Laboral”, Axel Kicillof se reunió con más de 80 empresarios pymes para presentar una propuesta alternativa al proyecto que impulsa el gobierno de Milei.

Durante su intervención, junto a los ministros bonaerenses de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, y de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, el gobernador advirtió que el país se encuentra frente a uno de los ataques más grandes de la historia contra el tejido productivo y la matriz industrial nacional.

“Necesitamos fortalecer esta articulación y denunciar lo que está pasando, desde la Provincia de Buenos Aires vamos a seguir acompañando a nuestras pymes con todos los instrumentos que tengamos, porque sin industria no hay posibilidades de desarrollo para nuestro país”, amplió el mandatario.

De esta manera, el encuentro se desarrolló como un espacio de diálogo sobre la situación actual del sector productivo, con el objetivo de intercambiar miradas, diagnósticos y propuestas frente a la caída de la producción y el consumo de las pymes.

En esa línea, Kicillof expresó: “Nos oponemos a este modelo tanto desde lo político como desde lo institucional: nuestra provincia es productiva y no puede permitir que se profundicen las medidas que nos llevan al exterminio de la industria nacional”.

“Necesitamos que las pymes sean un actor que tenga una voz cada día más potente para defender la producción y el trabajo de los y las bonaerenses”, soslayó el gobernador.

Por su parte, Costa señaló que “este encuentro con protagonistas del sector productivo es fundamental para realizar un diagnóstico común y seguir buscando instrumentos que favorezcan a nuestras pymes”.

“Ni los empresarios pymes, ni los trabajadores, ni el pueblo bonaerense quiere este modelo económico: esto no es lo que necesita la provincia de Buenos Aires”, agregó el funcionario.

En tanto, Rodríguez remarcó el “momento difícil” del sector marcado por “la apertura importadora y un aumento de costos”. “Por eso es clave fomentar estos encuentros de diálogo directo entre productores, empresarios y el Estado provincial para trazar un camino de acción en conjunto”, concluyó.