Multitudinaria protesta sindical en Plaza de Mayo y advertencia de la CGT al Gobierno

La Confederación General del Trabajo (CGT) encabezó este jueves una multitudinaria movilización en Plaza de Mayo en rechazo a la reforma laboral promovida por el Gobierno nacional y dejó un mensaje contundente: si no hay respuestas a los reclamos del movimiento obrero, el escenario podría escalar hacia un paro nacional.

La protesta reunió a miles de trabajadores y trabajadoras de distintos gremios y concluyó con un acto central en el que la conducción de la CGT cuestionó con dureza el contenido del proyecto oficial. Según expresaron desde la central sindical, la iniciativa no representa una mejora para el mundo del trabajo ni contribuye a la generación de empleo genuino.

En un documento leído ante los manifestantes, los dirigentes sindicales remarcaron que la reforma no actualiza los derechos laborales y advirtieron sobre el impacto negativo que podría tener en las condiciones de los trabajadores. “Este proyecto no moderniza el derecho del trabajo ni crea nuevos puestos de trabajo”, señalaron.

El cierre del acto estuvo a cargo de Jorge Sola, secretario general del gremio del Seguro e integrante del triunvirato que conduce la CGT, quien lanzó una advertencia directa al Ejecutivo. “Este es el primer paso de un plan de lucha. Si continúan sin escucharnos, vamos a terminar en un paro nacional”, afirmó, dejando abierta la posibilidad de profundizar las medidas de fuerza en las próximas semanas.