Bullrich pateó la reforma laboral a febrero

Ante la derrota en la votación de ciertos artículos del Presupuesto en Diputados y la contundente marcha de la CGT, la senadora y titular de la Comisión de Trabajo, Patricia Bullrich, anunció que el debate de la reforma laboral se postergará para el 10 de febrero.

La intención original del oficialismo era conseguir dictamen este jueves para tratar el proyecto en el recinto el viernes 26 de diciembre.