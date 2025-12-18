Kicillof selló un “pacto federal” con Insfrán

El Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, visitó Formosa donde rubricó un convenio de cooperación con su par justicialista, Gildo Insfrán. La firma se realizó en el Polo Científico, Tecnológico y de Innovación de la capital formoseña y el acuerdo estableció líneas de trabajo en distintas áreas, entre ellas seguridad.

El mandatario bonaerense señaló que el documento se presenta como “un convenio marco” y “un verdadero manifiesto” sobre la situación política, económica y social desde la llegada de Javier Milei a la presidencia. “Hoy quienes gobernamos las provincias nos vemos obligados a extender nuestras funciones, a extender nuestras posibilidades más allá de los recursos menguantes con los que contamos, porque el Gobierno nacional abandona obstinadamente a los pueblos de la Argentina”, fustigó.

En este marco, sostuvo que el acuerdo de cooperación con Formosa busca dar una respuesta al diagnóstico que atraviesa al país y propuso avanzar hacia un nuevo horizonte político entre provincias. En ese sentido, el titular del Ejecutivo bonaerense planteó la necesidad de construir un pacto federal que permita restituir a la Nación una mirada integral sobre el territorio y las realidades provinciales.

A su vez, Kicillof elogió la gestión de Insfrán y destacó los cambios que observó en su paso por Formosa. Al respecto, enumeró obras de infraestructura como el aeropuerto, las rutas y la costanera. También mencionó proyectos de envergadura como el Centro de Medicina Nuclear, y el propio Polo Científico donde se realizó la rúbrica del acuerdo, al tiempo que destacó los avances en vivienda, educación, salud, ciencia y tecnología.

Pacto federal

El viaje de Kicillof a Formosa se da un día después que, junto a los gobernadores Insfrán (Formosa), Ziliotto (La Pampa), Quintela (La Rioja), Zamora (Santiago del Estero) y Melella (Tierra del Fuego), lanzaron un documento que propone rediscutir el modelo de federalismo y defender los recursos provinciales.

En el texto, titulado Recuperar la Argentina federal e inclusiva, los mandatarios señalaron el impacto del ajuste en los territorios y anticiparon una agenda común en el Congreso para frenar iniciativas que profundicen el desfinanciamiento.