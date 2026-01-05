Aumentaron los peajes en autopistas bonaerenses

Este fin de semana entró en vigencia el nuevo cuadro tarifario de los peajes administrados por Autopistas de Buenos Aires S.A. (Aubasa), con fuerte impacto en los principales corredores turísticos hacia la Costa Atlántica y en la Autopista Buenos Aires–La Plata.

La medida, que se aplica bajo el esquema trimestral vinculado al Coeficiente de Variación Tarifario (CVT), alcanza tanto a quienes viajan a destinos en la costa como a los usuarios habituales del corredor metropolitano, con valores diferenciados según sentido de circulación, franja horaria y categoría del vehículo.

En la Ruta 2, los peajes de Samborombón y Maipú fijaron $7.000 para autos y hasta $34.900 para camiones, con subas superiores al 7%. En la Ruta 11, La Huella pasó a $7.000 y Mar Chiquita trepó a $3.300, mientras que en la Ruta 74 los autos pagan $3.000 y los vehículos pesados $14.700.

El Gobierno bonaerense defendió la actualización como necesaria para sostener mantenimiento y seguridad vial, aunque el costo vuelve a tensionar el presupuesto de quienes eligen la Costa Atlántica. En la Autopista Buenos Aires–La Plata, los autos abonan entre $2.200 y $2.700 en Dock Sud, Hudson y Gutiérrez, mientras que en sentido inverso la tarifa llega a $5.400 en hora pico. Las motos pagan entre $1.100 y $1.400, y los camiones más pesados hasta $32.000. En estaciones intermedias como Villa Elisa, Quilmes, Berazategui y Bernal, los valores también se ajustaron, sumando al gasto total de los viajes hacia el litoral atlántico.