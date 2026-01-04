Kicillof ratificó su postura sobre Venezuela tras los cuestionamientos opositores

Las declaraciones de Axel Kicillof sobre el reciente operativo militar de Estados Unidos en Venezuela generaron una rápida reacción de la oposición bonaerense, que salió a cuestionar con dureza la postura del Gobernador y lo acusó de respaldar a un régimen autoritario. Los cruces se dieron principalmente desde La Libertad Avanza y el PRO, con un fuerte contenido ideológico y político.

Como bien informó diario Hoy en su edición anterior, Kicillof condenó públicamente el accionar militar estadounidense, al advertir que se trató de una intervención extranjera en territorio soberano y una violación a principios elementales del Derecho Internacional. En ese marco, el mandatario bonaerense sostuvo que la provincia de Buenos Aires mantiene una posición histórica basada en la no injerencia, la autodeterminación de los pueblos y la resolución pacífica de los conflictos.

Desde la oposición, sin embargo, buscaron asociar esos dichos a una defensa del gobierno de Nicolás Maduro, recientemente capturado en el marco del operativo internacional.

Críticas desde La Libertad Avanza

El diputado bonaerense Maximiliano Bondarenko afirmó que Kicillof volvió a ubicarse “del lado equivocado de la historia” y sostuvo que su posicionamiento no responde a una mirada institucional, sino a una definición ideológica. Para el legislador libertario, la captura del mandatario venezolano representó un punto de quiebre a nivel global y relativizar ese escenario resulta “insostenible en términos morales y políticos”.

El PRO y el eje humanitario

Las críticas también llegaron desde el PRO. El presidente del bloque en el Senado bonaerense, Pablo Petrecca, calificó como “lamentable” la postura del gobernador y recordó que miles de venezolanos se radicaron en la provincia escapando de la persecución, el hambre y la violencia.

En la misma línea, el bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta provincial, conducido por Carlos Curestis, difundió un comunicado en el que afirmó que Kicillof no expresa la voz de los bonaerenses, sino la de una ideología que consideran fracasada.

Ante los cuestionamientos, el Gobernador insistió en que condenar una intervención militar extranjera no implica avalar a ningún gobierno, sino defender principios básicos que históricamente guiaron la política exterior argentina.