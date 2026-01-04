Constitucionalistas rechazan la reforma de la ley de inteligencia

El decreto presidencial que modifica la ley de Inteligencia generó rechazo entre constitucionalistas, que advierten sobre riesgos institucionales y cuestionan la vía elegida para introducir cambios de tal magnitud.

Especialistas en derecho constitucional remarcan que la norma amplía facultades del área y que el uso del decreto de necesidad y urgencia no se ajusta a la Constitución. Daniel Sabsay sostuvo que otorga poderes extraordinarios al Ejecutivo y reclamó que la Justicia lo declare inválido. Alejandro Gil Domínguez, por su parte, alertó sobre artículos que habilitan tareas de contrainteligencia en el sector público, prácticas que asoció con regímenes autoritarios.